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Кроос: Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из «Реала»

Кроос: Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из «Реала»
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Зинедина Зидана из мадридского клуба.

«Не знаю, что он планирует. Об уходе Зидана писали не только в Испании, но и в Германии. Это наглая ложь. У нас хорошие отношения с Зиданом, поэтому я уверен, что он бы сказал мне, если бы решил уйти. Не знаю, чем всё закончится. Могу лишь отметить, что работать с Зиданом — это всегда большое удовольствие», — приводит слова Крооса Abc.es.

Ранее Зидан заявил, что его будущее станет известно в ближайшее время после разговора с руководством «Реала».

Напомним, по итогам сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замкнула тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Источник: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала» на следующей неделе
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