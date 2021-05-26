Кроос: Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Зинедина Зидана из мадридского клуба.



«Не знаю, что он планирует. Об уходе Зидана писали не только в Испании, но и в Германии. Это наглая ложь. У нас хорошие отношения с Зиданом, поэтому я уверен, что он бы сказал мне, если бы решил уйти. Не знаю, чем всё закончится. Могу лишь отметить, что работать с Зиданом — это всегда большое удовольствие», — приводит слова Крооса Abc.es.

Ранее Зидан заявил, что его будущее станет известно в ближайшее время после разговора с руководством «Реала».



Напомним, по итогам сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замкнула тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.