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Глушаков и Коваленко официально поженились

Глушаков и Коваленко официально поженились
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко официально поженились.

«Жена, с днем рождения! Люблю тебя», — написал Глушаков на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Напомним, в начале марта у пары родилась дочь, которую назвали Милой. У Глушакова также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.

26-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».

34-летний Глушаков в минувшем сезоне провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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