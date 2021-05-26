Глушаков и Коваленко официально поженились

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко официально поженились.



«Жена, с днем рождения! Люблю тебя», — написал Глушаков на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».



Напомним, в начале марта у пары родилась дочь, которую назвали Милой. У Глушакова также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.



26-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».



34-летний Глушаков в минувшем сезоне провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.