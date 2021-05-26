«Настоящее искусство». Сборная России показала тренировку вратарей

Сборная России на YouTube-канале опубликовала видео с тренировкой вратарей на сборе в Австрии.
«Тренировки вратарей – настоящее искусство! Киперы активно работают руками, ногами и головой. А порой Гинтарас Стауче даёт упражнения на интуицию», — говорится в описании видео в «Инстаграме» национальной команды.
В расширенном списке сборной для подготовки к Евро — 30 фамилий. Из них Черчесов выберет 26 игроков, которые и отправятся на турнир. К Евро готовятся четыре вратаря: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 26 мая 2021
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