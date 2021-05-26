«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали совместное заявление с осуждением УЕФА

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» на своих официальных сайтах опубликовали заявление, осуждающее действия УЕФА по отношению к клубам Европейской Суперлиги.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» хотят заявить о категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трём наиболее важным структурам в истории футбола. Такое отношение — это вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали чёткое заявление в адрес УЕФА, советуя воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Открытие дисциплинарного производства УЕФА необъяснимо. Это прямая атака на демократические законы, при этом представляющая собой неуважение к авторитету самих судов. С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА, с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках стабильности и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.



Вместо того, чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы откажемся от судебных разбирательств, ставящих под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или давления, но при этом сохраняют твёрдую готовность обсуждать срочные решения уважительно, посредством диалога,



Либо мы реформируем футбол, либо нам придётся ждать его неминуемого краха», — говорится в заявлении.

Ранее УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги.



Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.