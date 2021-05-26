Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА оштрафовал Златана Ибрагимовича на € 50 тыс. за связь с букмекерской компанией

УЕФА оштрафовал Златана Ибрагимовича на € 50 тыс. за связь с букмекерской компанией
Диана Валавичюте
Комментарии

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович оштрафован на € 50 тыс. за финансовый интерес в букмекерской компании, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Председатель апелляционного комитета УЕФА также издал распоряжение о прекращение связи Ибрагимовича с букмекерской организацией. «Милан» получил предупреждение, и был также оштрафован на € 25 тыс.

Ранее шведские СМИ сообщали, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Ранее стало известно, что Ибрагимович не сыграет в составе сборной Швеции на предстоящем чемпионате Европы из-за травмы.

Новость по теме
УЕФА ведёт расследование по делу возможной связи Ибрагимовича с букмекерской компанией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021