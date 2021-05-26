УЕФА оштрафовал Златана Ибрагимовича на € 50 тыс. за связь с букмекерской компанией
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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович оштрафован на € 50 тыс. за финансовый интерес в букмекерской компании, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Председатель апелляционного комитета УЕФА также издал распоряжение о прекращение связи Ибрагимовича с букмекерской организацией. «Милан» получил предупреждение, и был также оштрафован на € 25 тыс.
Ранее шведские СМИ сообщали, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.
Ранее стало известно, что Ибрагимович не сыграет в составе сборной Швеции на предстоящем чемпионате Европы из-за травмы.
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