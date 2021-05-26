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Мальдини подтвердил, что Доннарумма летом покинет «Милан»

Мальдини подтвердил, что Доннарумма летом покинет «Милан»
Диана Валавичюте
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года.

«Дороги расходятся, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Милан» завершает сделку по приобретению 25-летнего вратаря французского «Лилля» Мика Меньяна за € 15 млн. Главный фаворит на подписание Доннаруммы – туринский «Ювентус», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока, а именно пятилетний контракт с зарплатой в € 10 млн в год.

В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.

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