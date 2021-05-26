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«Зачем выносить это в прессу?» Газизов ответил на претензии Салиховой по Кокорину

«Зачем выносить это в прессу?» Газизов ответил на претензии Салиховой по Кокорину
Алексей Ласнов
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на претензии Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна, по поводу подписания нападающего Александра Кокорина.

«Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать всё время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять? Сейчас можно говорить всё что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил — первым. Вот и всё. Какие вопросы?

Есть вопросы по Кокорину? А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тиля отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

Давайте не будем развивать тему. Давайте подождём, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи… Документ по Кокорину? Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!» — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».

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