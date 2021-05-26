«Зачем выносить это в прессу?» Газизов ответил на претензии Салиховой по Кокорину

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на претензии Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна, по поводу подписания нападающего Александра Кокорина.



«Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать всё время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять? Сейчас можно говорить всё что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил — первым. Вот и всё. Какие вопросы?



Есть вопросы по Кокорину? А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тиля отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.



Давайте не будем развивать тему. Давайте подождём, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи… Документ по Кокорину? Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!» — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».