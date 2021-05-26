Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера», сообщается на официальном сайте миланского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.