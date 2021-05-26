В «Локомотиве» отреагировали на информацию о существенном снижении бюджета клуба
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Пресс-служба московского «Локомотива» прокомментировала информацию, что клуб планирует получить в 2021 году от РЖД на 300 млн рублей меньше, чем в прошлом году.
«В одном из телеграм-каналов сегодня появилась новость о существенном снижении годового бюджета ФК «Локомотив». Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что «Локомотив» в этом году планирует получить от РЖД 5,8 млрд рублей, что на 300 млн меньше, чем в 2020-м. Всего за год руководство московского клуба из разных источников рассчитывает получить почти 8 млрд рублей. В 2020 году вместе со спонсорскими поступлениями доходы «Локомотива» составляли 9,5 млрд рублей.
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