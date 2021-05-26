«Спартак» приступит к подготовке к новому сезону 15 июня
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Пресс-служба «Спартака» сообщила дату начала подготовки московского клуба к новому сезону.
Красно-белые вернутся из отпуска 15 июня и пройдут медицинское обследование. 17 июня начнутся тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке, которые будут проходить до 23 июня. 25 июня московская команда отправится в австрийский город Филлах на тренировочный сбор и пробудет там до 5 июля. с 11 по 18 июля «Спартак» примет участие в турнире «Кубок Матч Премьер».
Напомним, московский «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
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