Телеканал «Беларусь 1» покажет запись выступления Лукашенко в парламенте вместо финала ЛЕ
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Телеканал «Беларусь 1» не покажет в прямом эфире финальный матч Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Вместо ранее запланированной трансляции финала еврокубкового турнира на телеканале будет показана запись утреннего выступления президента Беларуси Александра Лукашенко в парламенте. После выступления на канале покажут 2204-ю серию детективного сериала «След». Финал Лиги Европы УЕФА будет транслироваться на телеканале «Беларусь 2».
Финал Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» проходит в эти минуты на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
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