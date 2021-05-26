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На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошёл пожар

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошёл пожар
Диана Валавичюте
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На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошло возгорание, сообщает El Chiringuito.

Напомним, на стадионе «Реала» ведётся реконструкция. По информации источника, возгорание произошло на месте проведения работ. Сообщается, что пожарные уже прибыли на место происшествия и работают над устранением пожара. Информации о возможных жертвах пока нет.

В минувшем сезоне «Реал» проводил домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано». Предполагалось, что уже со следующего сезона «сливочные» вернутся на «Сантьяго Бернабеу». Ранее сообщалось, что во время реконструкции на арене установят новое современное поле, заменят кресла и проведут другие работы.

«Реал» занял второе место в турнирной таблице Примеры по итогам сезона-2020/2021.

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