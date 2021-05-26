«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: Морено открыл счёт
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Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
На 30-й минуте после навеса со штрафного Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.
В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3). Напомним, действующим победителем Лиги Европы и лидером по количеству завоёванных трофеев является «Севилья» (6).
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