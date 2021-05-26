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УЕФА отклонил апелляцию на дисквалификацию игрока «Славии» Куделы за расистское поведение

УЕФА отклонил апелляцию на дисквалификацию игрока «Славии» Куделы за расистское поведение
Диана Валавичюте
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УЕФА отклонил апелляцию защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы на решение о его отстранении на 10 матчей за расистское поведение после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0), сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между игроками «Славии» и шотландского «Рейнджерс» произошёл конфликт на расовой почве. Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0). После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку.

Камара получил дисквалификацию на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока.

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