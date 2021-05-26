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Сын Луческу стал главным тренером ПАОКа

Сын Луческу стал главным тренером ПАОКа
Диана Валавичюте
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Румынский тренер Рэзван Луческу возглавил ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба. Контрект 52-летнего специалиста с ПАОКом рассчитан на три года.

Напомним, в феврале текущего года Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», который занимал с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Ранее Рэзван Луческу уже работал в ПАОКе с 2017 по 2019 год. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Греции (сезона-2018/2019) и завоёвывал Кубок страны (сезон-2017/2018, 2018/2019). Рэзван Луческу также работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.

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