Сын Луческу стал главным тренером ПАОКа

Румынский тренер Рэзван Луческу возглавил ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба. Контрект 52-летнего специалиста с ПАОКом рассчитан на три года.



Напомним, в феврале текущего года Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», который занимал с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.



Ранее Рэзван Луческу уже работал в ПАОКе с 2017 по 2019 год. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Греции (сезона-2018/2019) и завоёвывал Кубок страны (сезон-2017/2018, 2018/2019). Рэзван Луческу также работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.

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