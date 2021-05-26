Сын Луческу стал главным тренером ПАОКа

Румынский тренер Рэзван Луческу возглавил ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба. Контрект 52-летнего специалиста с ПАОКом рассчитан на три года.
Напомним, в феврале текущего года Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», который занимал с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.
Ранее Рэзван Луческу уже работал в ПАОКе с 2017 по 2019 год. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Греции (сезона-2018/2019) и завоёвывал Кубок страны (сезон-2017/2018, 2018/2019). Рэзван Луческу также работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.
- 27 мая 2021
-
00:26
-
00:15
-
00:13
-
00:07
- 26 мая 2021
-
23:36
-
23:15
-
23:04
-
22:49
-
22:48
-
22:41
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:15
-
21:10
-
20:53
-
20:52
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:15
-
18:13