«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: Кавани забил ответный мяч в начале второго тайма

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил гол в начале второго тайма финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».

На 55-й минуте Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.



В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3). Напомним, действующим победителем Лиги Европы и лидером по количеству завоёванных трофеев является «Севилья» (6).