«Вы изменили меня как игрока и сделали сильнее». Лукаку попрощался с Конте

Нападающий «Интера» Ромело Лукаку попрощался с Антонио Конте, который сегодня, 26 мая, покинул пост главного тренера миланской команды.



«В 2014 году мы впервые пообщались, и с тех пор между нами возникла связь. У нас было множество возможностей начать совместную работу, но одному богу известно, почему этого не происходило раньше. Вы пришли в мою жизнь в нужное время и изменили меня как футболиста, сделали меня сильнее морально, и, что более важно, мы победили вместе!



Победа — это самое важное для вас, и я рад, что именно вы были моим тренером. Я буду придерживаться ваших принципов до конца карьеры. Играть за вас было удовольствием! Спасибо за всё, что вы сделали. Я многим вам обязан, Антонио», — написал Лукаку на своей странице в «Инстаграме».

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