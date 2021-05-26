«Вы изменили меня как игрока и сделали сильнее». Лукаку попрощался с Конте

Нападающий «Интера» Ромело Лукаку попрощался с Антонио Конте, который сегодня, 26 мая, покинул пост главного тренера миланской команды.
«В 2014 году мы впервые пообщались, и с тех пор между нами возникла связь. У нас было множество возможностей начать совместную работу, но одному богу известно, почему этого не происходило раньше. Вы пришли в мою жизнь в нужное время и изменили меня как футболиста, сделали меня сильнее морально, и, что более важно, мы победили вместе!
Победа — это самое важное для вас, и я рад, что именно вы были моим тренером. Я буду придерживаться ваших принципов до конца карьеры. Играть за вас было удовольствием! Спасибо за всё, что вы сделали. Я многим вам обязан, Антонио», — написал Лукаку на своей странице в «Инстаграме».
- 27 мая 2021
-
00:26
-
00:15
-
00:13
-
00:07
- 26 мая 2021
-
23:36
-
23:15
-
23:04
-
22:49
-
22:48
-
22:41
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:15
-
21:10
-
20:53
-
20:52
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:15
-
18:13