«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено открыл счёт. На 30-й минуте после навеса со штрафного Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил гол в начале второго тайма. Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской.

В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид Де Хеа.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.



В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3). «Вильярреал» впервые в истории выиграл Лигу Европы.