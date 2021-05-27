Источник: Зинедин Зидан решил покинуть пост главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил немедленно покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информация, согласно которой бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить Зидана в «Реале». В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал» после третьей подряд победы в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».

Напомним, по итогам сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замкнула тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.