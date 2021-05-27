«Жаль, что мы не играли с ним в Лиге Европы». «Спартак» поздравил Эмери с чемпионством

Англоязычный «Твиттер» «Спартака» поздравил Унаи Эмери очередный трофеем Лиги Европы. Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).
«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвёртым трофеем Лиги Европы. Жаль, что наша команда не играла с ним в Лиге Европы», — говорится в сообщении в «твиттере» красно-белых.
Ранее сообщалось, что Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу Европы 4 раза.
Эмери возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. Под его руководством команда провела 26 матчей во всех турнирах, в которых одержала 12 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
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