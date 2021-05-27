Де Хеа утешали партнёры, Эмери позировал с кубком, игроки рвали сетку. Фото с финала ЛЕ

26 мая в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Вильярреалом».



«В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол — иногда всё решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать. Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после «стандарта». Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьёзных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я сделал бы иначе. Но когда остаёшься без трофея, значит, ты не всё сделал правильно», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.



Лучшие кадры с матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — в фотоподборке «Чемпионата».