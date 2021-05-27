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Унаи Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы

Унаи Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы
Максим Лесовой
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч. Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

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