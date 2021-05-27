Маркус Рашфорд: чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал поражение в финале Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать. Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть всё, чтобы успешно выступать на высшем уровне — жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место в на таком уровне. Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать всё, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы», — приводит слова Рашфорда официальный сайт УЕФА.

В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).