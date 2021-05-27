«Легенда». Жена Александра Зинченко показала фото с Серхио Агуэро

Журналистка Влада Седан, супруга украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, показала фото с нападающим «горожан» Серхио Агуэро.
«Легенда», — подписала снимок Влада.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Влады Седан
Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года, сыграв 389 матчей и забив в них 260 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.
Подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первую строчку в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2020/2021, набрав в 38 матчах 86 очков.
Видео гола Серхио Агуэро в матче с «Эвертоном»
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