«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, «Питтсбург» вылетел из плей-офф НХЛ. Главное к утру

«Вильярреал» в серии пенальти одолел «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы, хоккейная сборная России обыграла Данию на чемпионате мира, а «Питтсбург» с Евгением Малкиным проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы.

2. «Питтсбург» с Малкиным проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли.

3. Сборная России обыграла Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021.

4. Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера».

5. Британцы сенсационно обыграли Беларусь, Россия победила Данию. Главные новости ЧМ-2021.

6. Источник: Зинедин Зидан решил покинуть пост главного тренера «Реала».

7. Кучеров набрал 11 очков в шести матчах плей-офф, он лучший бомбардир Кубка Стэнли.

8. Гасанова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Завацкой.

9. Тедеско и Спаллетти — фавориты на пост главного тренера «Наполи».

10. Глушаков и Коваленко официально поженились.

11. «Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд, у Василевского шат-аут.

12. Защитник «Вашингтона» Орлов прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира — 2021.