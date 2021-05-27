В ЦСКА показали фотографию Зайнутдинова после операции

В ЦСКА показали фотографию полузащитника Бактиёра Зайнутдинова после операции. Соответствующую публикацию клуб разместил в своём «твиттере».
«Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего «твиттера» дома уже, в Казахстане. Скорейшего восстановления!» — подписали публикацию представители пресс-службы.
Напомним, полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов перенёс операцию. Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что футболист отправился в Германию.
В последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче с «Зенитом» (2:3). В конце месяца сообщалось, что он выбыл не меньше чем на две недели, однако по итогу игрок пропустил остаток сезона. Всего в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 23-летний хавбек провёл 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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