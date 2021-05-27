Фердинанд рассказал, чего не хватало «Манчестер Юнайтед» в проигранном финале Лиги Европы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мыслями о поражении команды в финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом».
Встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.
«В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» рассчитывал, что отдельные игроки будут делать результат. Сегодня им этого не удалось. «МЮ» не создавал моментов в третьей зоне, им не хватало воображения и креатива», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
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