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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Сергей Сорокин
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила имена номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам состоявшегося финального матча.

Так, среди кандидатов оказались такие игроки, как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай и нападающий английского клуба Эдинсон Кавани, а у «Вильярреала» были номинированы нападающий Жерар Морено и полузащитник Этьен Капу.

Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти). Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу Европы четыре раза.

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