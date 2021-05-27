Сульшер: «Манчестер Юнайтед» был в одном шаге от трофея. Мы подходим всё ближе и ближе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о поражении в финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом».



Встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.



«Мы подходим всё ближе и ближе, становимся всё лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого — это становиться лучше», — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.