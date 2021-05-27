Этьен Капу: даже не думал, что могу выиграть Лигу Европы, когда начинал сезон в «Уотфорде»

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился эмоциями от победы в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.
«Я даже и не думал о том, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон — а я был в «Уотфорде» (Капу перешёл в «Вильярреал» в зимнее трансферное окно. — Прим. «Чемпионата»). Но всему есть свои причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас», — приводит слова Капу пресс-служба УЕФА.
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