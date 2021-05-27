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Капу: Эмери снова показал мастер-класс, ему больше нечего доказывать

Капу: Эмери снова показал мастер-класс, ему больше нечего доказывать
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высказался о победе в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», а также ответил на вопрос о главном тренере команды Унаи Эмери, для которого это уже четвёртый триумф в данном турнире.

«Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс», — приводит слова Капу пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.

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