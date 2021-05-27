«Продал родину». Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию.
«Меня звали играть за Грузию. Ездил туда в 2016 году, общались по этому поводу с федерацией. Мне сказали, что я нужен команде, хотели сделать паспорт в ускоренном режиме приказом президента. Кто-то думает, что мне предлагали за это квартиры, деньги и ещё что-то, но ничего такого не было. Чисто спортивная составляющая.
В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 млн человек, и ты — грузин — будешь там бегать» (смеётся).
Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».
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