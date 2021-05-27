Защитник «Вильярреала» — после победы в ЛЕ: «МЮ», на выход! «Ливерпуль» в моём сердце

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено после победы в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» обратился к фанатам «Ливерпуля», за который он выступал до возвращения в Испанию.



«Для всех фанатов «Ливерпуля»! Вперёд! «Ман Юнайтед», на выход! You’ll Never Walk Alone (ты никогда не будешь один), навсегда! «Ливерпуль» в моём сердце», — сказал Морено в своём «инстаграме».

Видеообращение Морено к фанатам «Ливерпуля»:

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.