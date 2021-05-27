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Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
Михаил Рождественский
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Сегодня, 27 мая, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России осталась в том же положении и занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.

С момента последнего обновления рейтинга ФИФА был проведён только один международный матч — между Украиной и Бахрейном (1:1). В связи с этим команды из топ-50 остались на тех же местах и с тем же количеством баллов.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1783.38)
2. Франция (1757.3)
3. Бразилия (1742.65)
4. Англия (1686.78)
5. Португалия (1666.12)
6. Испания (1648.13)
7. Италия (1642.06)
8. Аргентина (1641.95)
9. Уругвай (1639.08)
10. Дания (1631.55)

38. Россия (1462,65).

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