Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 27 мая, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России осталась в том же положении и занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.



С момента последнего обновления рейтинга ФИФА был проведён только один международный матч — между Украиной и Бахрейном (1:1). В связи с этим команды из топ-50 остались на тех же местах и с тем же количеством баллов.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1783.38)

2. Франция (1757.3)

3. Бразилия (1742.65)

4. Англия (1686.78)

5. Португалия (1666.12)

6. Испания (1648.13)

7. Италия (1642.06)

8. Аргентина (1641.95)

9. Уругвай (1639.08)

10. Дания (1631.55)

…

38. Россия (1462,65).