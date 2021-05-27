Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
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Сегодня, 27 мая, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России осталась в том же положении и занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.
С момента последнего обновления рейтинга ФИФА был проведён только один международный матч — между Украиной и Бахрейном (1:1). В связи с этим команды из топ-50 остались на тех же местах и с тем же количеством баллов.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1783.38)
2. Франция (1757.3)
3. Бразилия (1742.65)
4. Англия (1686.78)
5. Португалия (1666.12)
6. Испания (1648.13)
7. Италия (1642.06)
8. Аргентина (1641.95)
9. Уругвай (1639.08)
10. Дания (1631.55)
…
38. Россия (1462,65).
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