«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Маурисио Почеттино. Тренер хочет вернуться

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может покинуть команду в летнее межсезонье.
Как сообщает The Athletic, специалист в настоящее время ведёт переговоры со своим бывшим клубом — «Тоттенхэм Хотспур». Президент «шпор» Дэниэл Леви желает стать популярнее среди болельщиков, недовольных последними событиями в клубе. Сам Почеттино хочет вернуться в лондонскую команду. Одна из причин — в «ПСЖ» у специалиста меньше полномочий, чем в «Тоттенхэме». Футболисты «шпор» уже знают о возможном возвращении аргентинца и рады такому развитию событий.
Отмечается, что переход Почеттино будет нелегко осуществить. Контракт тренера с «ПСЖ» действует ещё год, и клуб не горит желанием с ним расставаться. Чтобы покинуть французскую команду, Маурисио придётся подать в отставку.
Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда стабильно выходила в Лигу чемпионов и один раз дошла до финала главного еврокубка.
Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Лестером» в последнем туре АПЛ:
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