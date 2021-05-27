Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана. Специалист будет работать в трёх направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.



Стоит отметить, что на центральном матче прошлого тура чемпионата Казахстана «Астана» — «Кайрат» (1:1) Курбан Бердыев присутствовал в компании руководящих лиц «Кайрата».



Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее он работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010, 2012) страны.