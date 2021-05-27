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Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом

Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом
Максим Пахомов
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет клуб этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У агента Хвичи Джугели возник конфликт с руководством «Рубина», он обижен на клуб. Поэтому хочет забрать футболиста из команды уже этим летом, тем более на футболиста есть спрос», — добавил собеседник «Чемпионата».

Конфликт, по словам собеседника, возник после матча «Ротора» и «Рубина», по итогам которого волгоградцы не сумели сохранить прописку в РПЛ.

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. До этого игрок провёл сезон в московском «Локомотиве». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии
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