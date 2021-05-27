Источник: Симоне Индзаги продлит контракт с «Лацио»

Главный тренер Симоне Индзаги продлит контракт с «Лацио», сообщает Sky Sport. 45-летний итальянский специалист договорился о новом соглашении во время ужина с президентом римского клуба Клаудио Лотито. По информации источника, контракт Индзаги с «Лацио» будет продлён до 2024 года, зарплата Симоне составит € 2,2 миллиона в год, будут предусмотрены бонусы.
Ещё в апреле спортивный директор римлян Игли Таре сказал, что Индзаги подпишет новый контракт, как только вылечится от коронавируса. Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Он выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка Италии.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» удалось набрать 68 очков, команда завершила его на шестом месте в турнирной таблице. Победителем турнира стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко.
- 27 мая 2021
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