Бывший игрок «Реала» Мичель Гонсалес стал главным тренером «Хетафе», сообщает пресс-служба испанского клуба. На этом посту специалист сменит экс-наставника Хосе Бордаласа.



Мичель Гонсалес по ходу своей карьеры уже работал в «Хетафе» (с 2009 по 2011 год). Также специалист возглавлял «Севилью», «Олимпиакос», «Малагу» и «Пумас».



7 февраля 2012 года Мичель стал новым главным тренером испанской «Севильи». 14 января 2013 года был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. 4 февраля 2013 года был назначен главным тренером греческого клуба «Олимпиакос». В январе 2015 года Мичель покинул греческий клуб. Последним местом работы специалиста стал мексиканский «Пумас». Наставник возглавлял этот клуб с 2019 по 2020 год.

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