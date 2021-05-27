Бывший игрок «Реала» Мичель Гонсалес стал главным тренером «Хетафе»
Поделиться
Бывший игрок «Реала» Мичель Гонсалес стал главным тренером «Хетафе», сообщает пресс-служба испанского клуба. На этом посту специалист сменит экс-наставника Хосе Бордаласа.
Мичель Гонсалес по ходу своей карьеры уже работал в «Хетафе» (с 2009 по 2011 год). Также специалист возглавлял «Севилью», «Олимпиакос», «Малагу» и «Пумас».
7 февраля 2012 года Мичель стал новым главным тренером испанской «Севильи». 14 января 2013 года был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. 4 февраля 2013 года был назначен главным тренером греческого клуба «Олимпиакос». В январе 2015 года Мичель покинул греческий клуб. Последним местом работы специалиста стал мексиканский «Пумас». Наставник возглавлял этот клуб с 2019 по 2020 год.
Новость по темеИсточник: Симоне Индзаги продлит контракт с «Лацио»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:07
-
12:51
-
12:48
-
12:13
-
12:03
-
12:03
-
11:59
-
11:51
-
11:39
-
11:29
-
11:19
-
11:08
-
11:06
-
11:02
-
10:47
-
10:27
-
10:26
-
10:12
-
10:10
-
09:59
-
09:52
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:04
-
08:29
-
08:18
-
05:46
-
03:55
-
03:16
-
02:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам