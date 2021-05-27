Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосе Бордалас возглавил «Валенсию»

Хосе Бордалас возглавил «Валенсию»
Сергей Сорокин
Комментарии

Бывший главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас возглавил «Валенсию», сообщает пресс-служба клуба. Наставник и клуб подписали соглашение сроком на два года.

57-летний Хосе Бордалас возглавлял «Хетафе» с 2016 года. В сезоне-2020/2021 команда заняла в 15-е место в чемпионате Испании. Бордалас также имеет опыт работы в «Алавесе», «Алькорконе» и «Эльче».

По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.

Новость по теме
«Валенсия» сообщила о заражении одного из игроков COVID-19. Сейчас он в сборной
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021