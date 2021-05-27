Хосе Бордалас возглавил «Валенсию»
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Бывший главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас возглавил «Валенсию», сообщает пресс-служба клуба. Наставник и клуб подписали соглашение сроком на два года.
57-летний Хосе Бордалас возглавлял «Хетафе» с 2016 года. В сезоне-2020/2021 команда заняла в 15-е место в чемпионате Испании. Бордалас также имеет опыт работы в «Алавесе», «Алькорконе» и «Эльче».
По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.
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