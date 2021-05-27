Агент Крала подтвердил, что ездил в Англию на переговоры по футболисту «Спартака»

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, рассказал о поездке в Англию.



«Мы действительно были в Англии и вели переговоры по Кралу и Цоуфалу (Владимиру, защитнику «Вест Хэм Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Всё решится по итогам Евро, когда будет открыто трансферное окно. Сейчас парням нужно сконцентрироваться на сборной», — цитирует агента Idnes.cz.



Ранее сообщалось, что пять клубов английской Премьер-лиги провели переговоры с представителями Крала.



Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В завершившемся сезоне 23-летний чешский футболист принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач. Команда по итогам кампании заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.