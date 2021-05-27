Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Крала подтвердил, что ездил в Англию на переговоры по футболисту «Спартака»

Агент Крала подтвердил, что ездил в Англию на переговоры по футболисту «Спартака»
Михаил Рождественский
Комментарии

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, рассказал о поездке в Англию.

«Мы действительно были в Англии и вели переговоры по Кралу и Цоуфалу (Владимиру, защитнику «Вест Хэм Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Всё решится по итогам Евро, когда будет открыто трансферное окно. Сейчас парням нужно сконцентрироваться на сборной», — цитирует агента Idnes.cz.

Ранее сообщалось, что пять клубов английской Премьер-лиги провели переговоры с представителями Крала.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В завершившемся сезоне 23-летний чешский футболист принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач. Команда по итогам кампании заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Новость по теме
Стало известно, сколько «Вест Хэм» готов заплатить «Спартаку» за Крала
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021