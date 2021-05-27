«ПСЖ» намерен предложить за Хакими € 30 млн и Паредеса

Защитник «Интера» Ашраф Хакими стал трансферной целью «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, французский клуб намерен предложить за игрока € 30 млн и полузащитника Леандро Паредеса, которого нерадзурри хотели заполучить в зимнее трансферное окно. В «Интере» готовы рассмотреть запросы по Хакими, поскольку нуждаются в средствах.



Как уже сообщалось, в услугах Ашрафа также заинтересована «Бавария», которая рассматривает его как усиление в преддверии прихода в команду нового главного тренера Юлиана Нагельсмана.



Хакими перешёл в «Интер» из мадридского «Реала» прошлым летом, а до этого на протяжении двух лет выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 37 матчей в чемпионате Италии, забил семь голов, отдал восемь результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

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