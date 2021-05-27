КДК рассмотрит потасовку в концовке матча молодёжек «Ахмата» и «Локомотива»

В Российской Премьер-Лиге отреагировали на инцидент, произошедший в концовке матча 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом» (1:5).
«В конце матча молодёжного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.
«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.
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