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КДК рассмотрит потасовку в концовке матча молодёжек «Ахмата» и «Локомотива»

КДК рассмотрит потасовку в концовке матча молодёжек «Ахмата» и «Локомотива»
Михаил Рождественский
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В Российской Премьер-Лиге отреагировали на инцидент, произошедший в концовке матча 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом» (1:5).

«В конце матча молодёжного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.

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