«Обычная ситуация, ничего криминального». «Ахмат» — о потасовке в матче с «Локомотивом»

В пресс-службе «Ахмата» прокомментировали потасовку, которая произошла в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с «Локомотивом» (1:5).



«На 83-й минуте матча молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», – заявили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе «Ахмата».



«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.

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