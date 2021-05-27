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«Обычная ситуация, ничего криминального». «Ахмат» — о потасовке в матче с «Локомотивом»

«Обычная ситуация, ничего криминального». «Ахмат» — о потасовке в матче с «Локомотивом»
Максим Пахомов
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В пресс-службе «Ахмата» прокомментировали потасовку, которая произошла в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с «Локомотивом» (1:5).

«На 83-й минуте матча молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», – заявили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе «Ахмата».

«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.

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