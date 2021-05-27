«Краснодар» победил ЦСКА в матче молодёжного первенства

В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Матч прошёл на поле академии хозяев в Краснодаре и завершился со счётом 3:1.
Первыми во встрече забили армейцы — на 12-й минуте точно пробил нападающий Илья Востриков. Под занавес первого тайма равновесие восстановил защитник «быков» Ираклий Манелов. В начале второй половины матча, на 47-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря действиям полузащитника Дмитрия Краткова. Успех краснодарцев закрепил защитник Максим Храмцов, забивший на 59-й минуте.
«Краснодар», набрав 64 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России, опередив «Зенит» (62), и теперь отстаёт от ЦСКА на одно очко.
Результаты других матчей дня:
«Ростов» — «Рубин» — 3:1
«Сочи» — «Строгино» — 0:5
«Динамо» — «Уфа» — 3:1
«Арсенал» — УОР №5 — 9:0
«Ротор» — «Урал» — 0:0
«Химки» — «Тамбов» — 7:2
Академия им. Коноплёва — «Чертаново» — 3:2
- 27 мая 2021
-
15:38
-
15:32
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:13
-
14:52
-
14:43
-
14:27
-
14:20
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:07
-
12:51
-
12:48
-
12:13
-
12:03
-
12:03
-
11:59
-
11:51
-
11:39
-
11:29
-
11:19
-
11:08
-
11:06
-
11:02
-
10:47
-
10:27
-
10:26
-
10:12
-
10:10
-
09:59
-
09:52