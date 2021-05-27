«Краснодар» победил ЦСКА в матче молодёжного первенства

В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Матч прошёл на поле академии хозяев в Краснодаре и завершился со счётом 3:1.



Первыми во встрече забили армейцы — на 12-й минуте точно пробил нападающий Илья Востриков. Под занавес первого тайма равновесие восстановил защитник «быков» Ираклий Манелов. В начале второй половины матча, на 47-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря действиям полузащитника Дмитрия Краткова. Успех краснодарцев закрепил защитник Максим Храмцов, забивший на 59-й минуте.



«Краснодар», набрав 64 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России, опередив «Зенит» (62), и теперь отстаёт от ЦСКА на одно очко.

Результаты других матчей дня:



«Ростов» — «Рубин» — 3:1

«Сочи» — «Строгино» — 0:5

«Динамо» — «Уфа» — 3:1

«Арсенал» — УОР №5 — 9:0

«Ротор» — «Урал» — 0:0

«Химки» — «Тамбов» — 7:2

Академия им. Коноплёва — «Чертаново» — 3:2