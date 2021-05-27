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«Краснодар» победил ЦСКА в матче молодёжного первенства

«Краснодар» победил ЦСКА в матче молодёжного первенства
Михаил Рождественский
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В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Матч прошёл на поле академии хозяев в Краснодаре и завершился со счётом 3:1.

Первыми во встрече забили армейцы — на 12-й минуте точно пробил нападающий Илья Востриков. Под занавес первого тайма равновесие восстановил защитник «быков» Ираклий Манелов. В начале второй половины матча, на 47-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря действиям полузащитника Дмитрия Краткова. Успех краснодарцев закрепил защитник Максим Храмцов, забивший на 59-й минуте.

«Краснодар», набрав 64 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России, опередив «Зенит» (62), и теперь отстаёт от ЦСКА на одно очко.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 10-й тур
27 мая 2021, четверг. 11:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
3 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Востриков – 12'   1:1 Манелов – 42'   2:1 Кратков – 47'   3:1 Храмцов – 59'

Результаты других матчей дня:

«Ростов» — «Рубин» — 3:1
«Сочи» — «Строгино» — 0:5
«Динамо» — «Уфа» — 3:1
«Арсенал» — УОР №5 — 9:0
«Ротор» — «Урал» — 0:0
«Химки» — «Тамбов» — 7:2
Академия им. Коноплёва — «Чертаново» — 3:2

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