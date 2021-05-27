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Уткин: Руя Виторию у нас называют ноунеймом. Друзья, а вы сами-то кто?

Уткин: Руя Виторию у нас называют ноунеймом. Друзья, а вы сами-то кто?
Михаил Рождественский
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Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о реакции болельщиков на назначение на пост главного тренера «Спартака» бывшего наставника «Бенфики» Руя Витории.

«Самое интересное, что Руя Виторию у нас называют ноунеймом. «В год столетия «Спартака» привезли ноунейма!» Друзья мои, а вы сами-то кто? Скажите, пожалуйста. К вам кто должен стремиться приехать? Кто должен вас разрывать на части? Хотя бы как в Саудовской Аравии, куда неймы время от времени приезжают на некоторое время — перебиться, заработать деньжат.

Всех как всегда в особенности волнует, нейм или ноунейм к нам приехал. А вот Ивица Олич, друзья мои, вроде был не ноунейм — и что, из этого что-то конкретное получилось? Или Николич приехал — вот уж точно ноунейм! Мало того что серб, так ещё и приехал из Венгрии, даже не будучи венгром. Но посмотрите-ка — выиграл трофей, перестроил команду довольно эффективным образом», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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