«Тоттенхэм» расстался с Роузом и Гассанигой

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте сообщил о расставании с двумя футболистами.
Стан «шпор» покинули 29-летний вратарь Пауло Гассанига и 30-летний защитник Дэнни Роуз. У обоих игроков истекают контракты.
Роуз начинал карьеру в «Лидс Юнайтед», откуда в 2007 году перебрался в «Тоттенхэм». В течение нескольких лет он выступал на правах аренды за «Уотфорд», «Питерборо Юнайтед», «Бристоль Сити» и «Сандерленд», а в сезоне-2013/2014 стал полноценным игроком основы «шпор». В прошлом году вновь уходил за практикой — на этот раз в «Ньюкасл Юнайтед».
Гассанига перешёл в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Саутгемптона». Вторую половину завершившегося сезона провёл на правах аренды в «Эльче».
Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Лестером» в последнем туре АПЛ:
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