Полузащитник «Аталанты» Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020, сообщает «Команда №1». Футболист, не игравший на финише клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. Вердикт — частичный разрыв задней поверхности бедра. Лишь с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам. Эту информацию подтвердил и сам Виктор Коваленко.
Напомним, 23 мая в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Бахрейна. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:1.
13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.
- 27 мая 2021
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:18
-
16:07
-
15:58
-
15:52
-
15:51
-
15:38
-
15:32
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:13
-
14:52
-
14:43
-
14:27
-
14:20
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:07
-
12:51
-
12:48
-
12:13
-
12:03
-
12:03
-
11:59
-
11:51
-
11:39
-
11:29
-
11:19