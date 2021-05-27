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Полузащитник «Аталанты» Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020, сообщает «Команда №1». Футболист, не игравший на финише клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. Вердикт — частичный разрыв задней поверхности бедра. Лишь с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам. Эту информацию подтвердил и сам Виктор Коваленко.

Напомним, 23 мая в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Бахрейна. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:1.

13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

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