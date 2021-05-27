Уткин: представляете, как Федун любит свою жену, если позволяет ей вести себя как угодно

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о выступлениях Заремы Салиховой после выхода из совета директоров «Спартака».



«Зарема даёт интервью за интервью. Не стоит даже сомневаться, что её деятельность, по крайней мере после выхода из совета директоров «Спартака», — это очень грамотно с точки зрения пиара, позиционирования себя в общественном мнении. И я вот думаю: какова будет роль Заремы в «Спартаке» сейчас? Помните, на уровне РФС неоднократно вставал вопрос — а давайте запретим клубам официально что-то критиковать. Чего они критикуют судей всё время? Или, не знаю, генеральную линию партии! И тогда у меня возникла мысль: это же очень просто — приглашается на работу, допустим, пара неистовых стариков или каких-нибудь блогеров, и они, не будучи связанными с клубом, могут нести абсолютно всё что угодно.



Мне кажется, Зарема Салихова сейчас — это такая станция на околоспартаковской орбите, которая, не являясь в клубе никем, на самом деле может позволить себе абсолютно любые высказывания. Вот она уже говорит, что смена уборщицы в «Спартаке» вызывает больше кликов, чем чемпионство «Зенита». Она клуб? Нет, она не клуб. А говорить она умеет. А это страстная, красивая, прекрасная женщина. Я думаю, это может быть каким-то гениальным пиаровским манёвром. Или постепенно тактически такая линия выстроится.



И ещё я не устаю удивляться, как же я ошибался в Леониде Федуне. Ведь он в сущности добрейший, незлобивый человек. Представляете, как он любит свою жену, если позволяет ей вести себя ну буквально как угодно», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.