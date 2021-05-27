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«Реал» определился с бюджетом на летние трансферы

«Реал» определился с бюджетом на летние трансферы
Максим Хрущ
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Руководство «Реала» намерено провести глобальную перестройку команды в летнее трансферное окно. «Королевский клуб» готов выделить € 120-150 млн на приобретение новых игроков, информирует издание Marca.

Согласно сведениям источника, летний трансферный бюджет мадридцев будет сформирован за счёт продажи собственных футболистов. Первыми кандидатами на выход являются Лука Йович, Дани Себальос, Борха Майораль и Мариано Диас. Упомянутые футболисты играли или играют за другие клубы на правах аренды, руководство «Реала» не имеет на них планов.

Кроме того, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Эдену Азару от € 50 млн. На крайний случай рассматривается вариант продажи Марко Асенсио.

Также «Реал» хочет разгрузить зарплатную ведомость путём расставания с ветеранами команды, у которых остался год до конца контракта – Гаретом Бэйлом, Иско и Марсело.

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